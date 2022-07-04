Президент Чехии поддержал поставки вооружений в Украину

Милош Земан. Фото: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

Президент Чехии Милош Земан заявил, что поддерживает поставки вооружений в Украину, а также участие чешской стороны в обучении украинских солдат, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился", - сказал Земан.

Чешский президент также заявил, что изменил свое мнение касательно санкций после начала войны в Украине.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что они ведут переговоры с украинской стороной, чтобы помочь вооруженным силам Украины с обучением. По ее словам, рассматриваются различные виды обучения.

Ранее Чехия передала Украине средства химзащиты и боеприпасы.

Также мы писали, что чешское правительство приостановило выдачу виз гражданам России и Беларуси до марта 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976826-prezident-chehii-podderzhal-postavki-vooruzheniy-v-ukrainu/