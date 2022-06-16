Чехия передаст Украине средства химзащиты и боеприпасы на 337 тыс. долларов

Премьер-министр Чехии Петр Фиала. Кадр из видео: YouTube/European Commission

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что они выделят Украине очередную партию военной помощи на сумму свыше восьми миллионов крон (337 тыс. долларов), передает РБК со ссылкой на CTK.

В новый пакет военной помощи от Чехии входят средства для химической защиты и боеприпасы.

Также премьер-министр страны Петр Фиала не стал раскрывать другие подробности предоставляемой ими помощи, так как сведения являются конфиденциальными.

Фиала и Чернохова подтвердили, что Чехия продолжит оказывать помощь Киеву.

До этого глава чешского Минобороны Чернохова сообщила, что, по состоянию на конец мая, они передали Украине военную технику на сумму более 3,5 млрд крон (147,7 млн долларов). Туда вошли стрелковое оружие, ракеты, медицинское оборудование, боеприпасы и тяжелое вооружение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974335-chehiya-peredast-ukraine-sredstva-himzaschity-i-boepripasy-na-337-tys-dollarov/