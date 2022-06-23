Чехия не будет выдавать визы россиянам до марта 2023 года

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Правительство Чехии поддержало предложение МИДа и приостановило выдачу виз гражданам России и Беларуси до марта 2023 года, передает РБК со ссылкой на České Noviny.

Власти Чехии также не будут выдавать виды на жительство россиянам и белорусам.

В министерстве иностранных дел отметили, что данная мера призвана "защитить внешнеполитические интересы Чехии" в связи с войной в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь.

Однако это положение не распространяется на тех, кто имеет ВНЖ, а также на выдачу краткосрочных виз членам семьи граждан Чехии или Евросоюза для сопровождения, а также долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них "отвечает интересам Чешской Республики".

Ранее Япония и Новая Зеландия приостановили выдачу виз некоторым россиянам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975362-chehiya-ne-budet-vydavat-vizy-rossiyanam-do-marta-2023-goda/