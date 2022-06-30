Зеленский пригрозил Сирии ужесточением санкций в случае признания страной ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении в Telegram заявил, что Сирия столкнется с последствиями, если признает Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Зеленский заявил, что Россия "выдавливает" из Сирии признание ДНР и ЛНР.

"Россия выдавливает из Сирии заявление о признании оккупационных структур на Донбассе. Это пустая история", - говорит президент Украины.

Если Сирия признает самопровозглашенные государства, то последует разрыв дипломатических отношений между Киевом и Дамаском, сказал Зеленский. Также сирийская сторона столкнется с еще более суровыми санкциями.

"И в этом случае отношений между Украиной и Сирией больше не будет, а давление санкций против Сирии будет еще более сильным", - высказался украинский лидер.

О намерении Сирии признать независимость ДНР и ЛНР сообщил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram еще в середине июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976293-zelenskiy-prigrozil-sirii-uzhestocheniem-sanktsiy-v-sluchae-priznaniya-stranoy-dnr-i-lnr/