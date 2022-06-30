Путин ответил на заявление Зеленского о российском ударе по ТЦ в Украине

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные не совершали ракетные удары по торговому центру в украинском Кременчуге, об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

"Нет там никакого теракта, ни взрыва. Я же здесь был, я просто не знаю [в деталях]. Но я знаю, мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет", – сказал Путин.

По словам президента России, "как правило, это делается по результатам разведанных целей".

"Уверен, что в этом случае было все то же самое. Прячут же технику, особенно ту, которую с Запада доставляют, во всякие ангары, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит – нет необходимости", – отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли ракетные удары по торговому центру "Амстор" в украинском городе Кременчуге. По словам президента Украины Владимира Зеленского, многие посетители успели выйти из здания до ракетных ударов. Однако позже поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родственников.

МИД Норвегии осудил нападение российских ВС на ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по торговому центру в Кременчуге был провокацией со стороны Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976316-putin-otvetil-na-zayavlenie-zelenskogo-o-rossiyskom-udare-po-tts-v-ukraine/