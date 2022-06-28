Медведев оценил шансы Украины на вступление в ЕС

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины "призрачные" шансы на вступление в Евросоюз, передают "Аргументы и факты".

"Еще раз скажу, шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус "кандидата", призрачные. Циничные европейцы прямо говорят об этом, глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров", – сказал Медведев в интервью газете.

Ранее саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Председатель Евросовета Шарль Мишель назвал этот момент "историческим".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. По его словам, главное, чтобы эти процессы не приносили проблем российской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975960-medvedev-otsenil-shansy-ukrainy-na-vstuplenie-v-es/