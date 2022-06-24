Кремль прокомментировал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз, передает РИА Новости.

Как сказал Песков, главное, чтобы эти процессы не приносили проблем российской стороне.

"Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно, они (отношения с ЕС - ред.) и так уже изрядно подпорчены", - сказал Песков.

23 июня Украине и Молдове был предоставлен статус кандидатов на вступление в ЕС. Также депутаты Европарламента пообещали предоставить статус и Грузии, если страна проведет необходимые реформы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975577-kreml-prokommentiroval-predostavlenie-ukraine-i-moldove-statusa-kandidatov-v-es/