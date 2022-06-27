Лидеры G7 пообещали оказывать Украине бессрочную поддержку

Саммит лидеров G7. Кадр из видео: YouTube/Evening Standard

В проекте заявления по итогам текущего саммита "Большой семерки" в Германии говорится, что лидеры стран будут оказывать Украине бессрочную поддержку, передает Bloomberg.

Члены G7 обеспокоены тем, что война в Украине может еще надолго затянуться.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в совместном сообщении.

Также в документе утверждается, что в G7 рассматривают возможность использовать доходы от тарифов на импорт из России для поддержки Украины.

Саммит "Большой семерки" начался 26 июня и продолжится до 28 июня в баварском замке Эльмау в Германии. В состав G7 входят США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975831-lidery-g7-poobeschali-okazyvat-ukraine-bessrochnuyu-podderzhku/