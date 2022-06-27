Украина остановила действие ряда соглашений с Россией по ядерной безопасности

Иллюстративное фото: MicroStockHub/Getty Images

Правительство Украины решило прекратить действие ряда соглашений с Россией по ядерной безопасности, передает РБК со ссылкой на сайт Госатомрегулирования Украины.

Таким образом, прекращено действие Соглашения о сотрудничестве между министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности. Оно было подписано сторонами 19 сентября 1996 года в Вене.

А также приостановлено действие Соглашения между Государственным комитетом ядерного регулирования Украины и федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Последнее страны подписали в августе 2002 года в российской столице.

Приказ о прекращении действия данных соглашений был согласован в украинском правительстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975861-ukraina-ostanovila-deystvie-ryada-soglasheniy-s-rossiey-po-yadernoy-bezopasnosti/