Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз

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Саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, об этом в Twitter сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Соглашение. Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС", – говорится в его публикации.

Кроме того, он заявил, что Евросовет признает европейскую перспективу Грузии и предоставит ей статус кандидата, как только страна выполнит несколько условий.

Ранее в правительстве Франции исключили ускоренное вступление Украины в ЕС. Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон отметил, что в первую очередь в Украине должны прекратиться боевые действия. Затем Киев должен будет бороться с коррупцией, развивать рыночную экономику и демократические институты в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975477-sammit-es-soglasoval-predostavlenie-statusa-kandidatov-ukraine-i-moldove/