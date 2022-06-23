Bloomberg: Роскошным яхтам российских олигархов не хватает безопасных гаваней

Яхта Amadea. Кадр из видео: ESysman SuperYachts/Youtube

Роскошным яхтам россиян, против которых были введены санкции Запада из-за войны в Украине, не хватает гаваней, чтобы избежать ареста, передает Bloomberg.

Суперъяхта Amadea стоимостью 325 млн долларов в апреле прибыла на Фиджи. Яхту связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым. Позже власти острова решили арестовать ее по просьбе американского правительства. В конечном итоге США конфисковали данное имущество Керимова и отправили Amadea на Гавайи.

Это показывает, что российским олигархам практически негде спрятать свои яхты, чтобы избежать их конфискации или ареста.

С начала войны более 10 яхт общей стоимостью в 2,25 млрд долларов были арестованы США, странами ЕС и их союзниками.

Самую роскошную мегаяхту Dilbar за 750 млн долларов, принадлежащую Алишеру Усманову, конфисковали в Европе.

В связи с конфискацией россияне, попавшие под санкции, отправили свои частные суда в государства, которые считаются дружественными, - ОАЭ, Турция и Мальдивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975408-bloomberg-roskoshnym-yahtam-rossiyskih-oligarhov-ne-hvataet-bezopasnyh-gavaney/