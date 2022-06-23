Zoom предоставит украинским университетам бесплатный доступ к своим сервисам

Кадр из видео: YouTube/Zoom

Zoom намерен предоставить университетам и учреждениям профессионально-технического образования Украины бесплатный доступ к своим сервисам.

Об этом в своем Telegram рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Zoom планирует предоставить бесплатный доступ к своим сервисам украинским университетам и профтехам. Это очень важно во время войны, когда вся учеба проходит в режиме онлайн. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ", - написал Федоров.

В течение 2022-2023 года учебным заведениям Украины предоставят бесплатный расширенный доступ к Zoom Meetings for Education. Это позволит участникам онлайн-встреч записывать видеоконференцию и проводить занятия для одной тысячи участников, уточнили в "Европейской Правде".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1975327-zoom-predostavit-ukrainskim-universitetam-besplatnyy-dostup-k-svoim-servisam/