Зеленский впервые с начала войны в Украине поговорил с президентом Молдовы Санду

Майя Санду: Gettty Images/ Sean Gallup / Staff

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что впервые после начала войны провел телефонный разговор с президентом Молдовы Майей Санду.

"С президентом Молдовы Майей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении статуса кандидата нашим государствам. Договорились о взаимной помощи по пути в ЕС", - сообщил украинский лидер.

Новость о переговорах подтвердила также молдавский президент Санду.

"Состоялся хороший телефонный разговор с президентом Зеленским в преддверии важного заседания Евросовета. Мы обсудили рекомендацию ЕК о предоставлении статуса кандидата Молдове и Украине. Мы привержены укреплению нашего сотрудничества в отношении интеграции в ЕС", - сообщила Санду.

Как пишет "Европейская Правда", Зеленский в ближайшее время готовится посетить Кишинев.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, на котором они решат вопрос о предоставлении Украине или Молдове статуса кандидатов в блок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975339-zelenskiy-vpervye-s-nachala-voyny-v-ukraine-pogovoril-s-prezidentom-moldovy-sandu/