МИД России прокомментировал отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

Здание МИД РФ. Фото: Maxim Zmeyev/AFP/Getty Images

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе и на ситуации в Украине, передает Lenta.ru.

Несколько дней назад во время выступления на ПМЭФ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что Казахстан не признает независимость ЛНР и ДНР.

Российские журналисты попросили Захарову поделиться своим мнением относительно заявления Токаева.

Представитель МИД РФ заявила, что "Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление".

"Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много. Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров", — ответила Захарова.

По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.

Напомним, во время своего визита в Катар вчера, 21 июня, Токаев назвал Путина надежным союзником Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975284-mid-rossii-prokommentiroval-otkaz-kazahstana-priznat-dnr-i-lnr/