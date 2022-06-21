Токаев ответил, является ли Путин союзником Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На специальной панельной сессии Катарского экономического форума Касым-Жомарт Токаев отметил, что Владимир Путин является союзником Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума "In Conversation with President Tokayev". Видео разговора с казахстанским лидером было опубликовано на YouTube-канале форума.

В заключительном вопросе журналист спросил главу нашего государства о том, является ли президент России Владимир Путин союзником Казахстана.

"Да, он является надежным союзником Казахстана. И, как президент Казахстана, своей страны, я очень рад иметь близкие отношения с Путиным", – заявил Токаев.

Напомним также, что отвечая на вопрос по поводу перспектив разрешения российско-украинского конфликта мирным путем, лидер Казахстана подчеркнул важность продолжения переговорного процесса. При этом он указал на разногласия в международном сообществе и слабость Совета Безопасности ООН в урегулировании данного вопроса.

Кроме того, сегодня в столице Катара президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Грузии, а также с генеральным директором компании UPL Limited Джай Шроффом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1975109-tokaev-zayavil-chto-putin-yavlyaetsya-nadezhnym-soyuznikom-kazahstana/