Столтенберг и Джонсон выразили опасение, что война в Украине затянется на годы

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен быть готов поддерживать Украину в предстоящей многолетней войне, передает Би-би-си.

"Мы должны быть готовы к тому, что на это [войну в Украине] могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что вероятность победы Украины увеличит отправка как можно большего количества оружия.

Джонсон также выразил мнение, что война может затянуться.

"Боюсь, нам нужно подготовиться к долгой войне", - сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны НАТО в том, что они делают недостаточно для защиты Украины.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974800-stoltenberg-i-dzhonson-vyrazili-opasenie-chto-voyna-v-ukraine-zatyanetsya-na-gody/