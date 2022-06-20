Столтенберг и Джонсон выразили опасение, что война в Украине затянется на годы
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен быть готов поддерживать Украину в предстоящей многолетней войне, передает Би-би-си.
"Мы должны быть готовы к тому, что на это [войну в Украине] могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили, что вероятность победы Украины увеличит отправка как можно большего количества оружия.
Джонсон также выразил мнение, что война может затянуться.
"Боюсь, нам нужно подготовиться к долгой войне", - сказал он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны НАТО в том, что они делают недостаточно для защиты Украины.
Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974800-stoltenberg-i-dzhonson-vyrazili-opasenie-chto-voyna-v-ukraine-zatyanetsya-na-gody/