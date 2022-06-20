Германия предпримет меры, чтобы сократить потребление газа в стране

Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Германии собирается перезапустить угольные электростанции в стране, а также предпринять ряд других мер, чтобы сократить потребление газа, передает The Wall Street Journal.

Сэкономленные поставки газа будут перенаправлены в газовые хранилища, чтобы накопленных запасов хватило на предстоящую зиму. Сейчас хранилище заполнено на 56 процентов. До декабря необходимо заполнить их до 90 процентов.

На данный момент Германия импортирует 35 процентов природного газа из России. Тогда как до войны в Украине этот показатель составлял 55 процентов, гласит оценка немецкого правительства.

Но в немецком правительстве опасаются, что поставки российского топлива могут неожиданно прекратиться.

В связи с этим, как рассказал вице-канцлер Германии Роберт Хабек, будет расширено использование угольных электростанций. Также будет введена система аукционов, которая "стимулирует промышленность к сокращению потребления".

Хабек не уточнил, как именно она будет работать. Но аукционы стартуют этим летом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974786-germaniya-predprimet-mery-chtoby-sokratit-potreblenie-gaza-v-strane/