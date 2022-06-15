Премьер Польши заявил, что страны НАТО делают недостаточно для защиты Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: RONALD WITTEK/POOL/AFP via Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны-члены НАТО делают недостаточно для того, чтобы помочь Украине, передает РБК со ссылкой на Wprost.

Моравецкий подчеркнул, что необходимо уже сейчас увеличить поставки вооружений в Украину. А также поддержать страну в намерении стать частью ЕС.

"Мы [страны НАТО] недостаточно сделали для защиты Украины. Я призываю к дальнейшим поставкам оружия в эту страну", - сказал Моравецкий.

Польский премьер отметил, что если Украина проиграет, это будет "катастрофой западных ценностей".

Польша вошла в состав НАТО в 1999 году. Вместе с ней в том же году в альянс вступили Венгрия и Чехия.

Напомним, в начале июня Польша и Украина договорились вместе выпускать оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974132-premer-polshi-zayavil-chto-strany-nato-delayut-nedostatochno-dlya-zaschity-ukrainy/