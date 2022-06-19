Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественных местах

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Верховная Рада Украины поддержала законопроект, согласно которому в украинских медиа и общественных местах запретят включать произведения российских исполнителей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Рада запретила русскую музыку в украинских медиа и общественном пространстве. За (проголосовали - прим.ред.) - 303", - известил он.

Теперь законопроект должны подписать председатель Верховной Рады и президент страны Владимир Зеленский.

Как уточняет агентство УНИАН, речь идет о законопроекте №7273-д, поданном в парламент десятью народными депутатами из разных фракций и групп, в частности, "Слуги народа" и "Европейской Солидарности" в конце мая.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о "полном и бессрочном запрете публичного исполнения, публичного показа, публичной демонстрации, публичного оповещения фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов певцов и певиц, которые после 1991 года были гражданами государства-агрессора", то есть Российской Федерации.

Исключение составляют бывшие граждане России, которые являются или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) гражданства РФ.

Отмечается, что запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в перечень музыкальных исполнителей, осуждающих агрессию против Украины.

Этим "белым списком", как предусмотрено законопроектом, будет заниматься Совет нацбезопасности и обороны. А сам перечень должен быть публичным и обновляться.

Запрет также будет распространяться на проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами РФ, кроме тех, которые внесены в "белый список".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974746-rada-zapretila-russkuyu-muzyku-v-ukrainskih-media-i-obschestvennyh-mestah/