Журналист "Радио Свобода": У ЕС пока нет планов насчет седьмого пакета антироссийских санкций

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в проекте итогов саммита Евросовета не говорится ничего о седьмом пакете санкций против России.

"В проекте выводов Европейского совета нет упоминания о новом пакете санкций ЕС против России. Имеется лишь примечание, что "принятие шестого пакета санкций еще больше усиливает давление на Россию с целью заставить ее прекратить войну против Украины", - пишет Йозвяк.

Напомним, шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утвержден 3 июня. Согласно новым мерам, запрещены покупка, импорт и передача сырой нефти и нефтепродуктов из России в страны ЕС.

За несколько дней до этого Йозвяк сообщал, что в шестом пакете будут отсутствовать санкции против трубопроводной нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974245-zhurnalist-radio-svoboda-u-es-poka-net-planov-naschet-sedmogo-paketa-antirossiyskih-sanktsiy/