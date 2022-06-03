ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России и Беларуси

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Евросоюз окончательно утвердил экономические и индивидуальные санкции в отношении России и Беларуси. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте.

"С сегодняшним пакетом мы ограничиваем способность Кремля финансировать войну, вводя новые экономические санкции", - приводятся слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Во-первых, запрещены покупка, импорт и передача сырой нефти и нефтепродуктов из России в страны ЕС.

Отказ от нефти займет от шести месяцев, а отказ от нефтепродуктов - до восьми месяцев. При этом в ЕС сделали исключение нескольким странам, которые из-за своего географического положения не могут за короткое время найти альтернативные источники.

Во-вторых, Сбербанк России, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции отключат от системы SWIFT.

В-третьих, на территории стран ЕС будет приостановлено вещание трех российских гостелеканалов. Это "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

В-четвертых, будут введены дополнительные санкции в отношении лиц, причастных "к зверствам" в Буче и Мариуполе. Также меры коснутся тех, кто близок к российскому правительству и поддерживает войну.

В-пятых, странам ЕС запрещено предоставлять России консалтинговые, бухгалтерские и пиар-услуги, а также облачные сервисы.

Последнее - расширен список физических и юридических лиц из России и Беларуси, которых коснутся экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972451-es-okonchatelno-utverdil-shestoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-belarusi/