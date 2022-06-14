Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/vonderleyen

В Еврокомиссии будут настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз, передает Politico со ссылкой на источники.

В минувший понедельник, 13 июня, члены Европейской комиссии провели дебаты по этому вопросу. И теперь, как сообщают неназванные официальные лица, в ЕК намерены настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата.

Дебаты состоялись почти сразу после второго с начала войны визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 11 июня в Киев. Там она обсудила с Зеленским вопрос Украины и ЕС.

Комиссары ЕС признают, что Украина понесла серьезные жертвы в текущей войне, говорят источники.

Вопрос о предоставлении стране статуса кандидата будет рассмотрен на предстоящем саммите ЕС на следующей неделе. Чтобы статус был присвоен, потребуется единогласное одобрение со стороны всех 27 глав государств и правительств, состоящих в Евросовете.

По крайней мере несколько стран уже высказались против быстрого вступления Украины.

Сам Зеленский говорил, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз поднимет моральный дух украинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974002-evrokomissiya-budet-nastaivat-na-predostavlenii-ukraine-statusa-kandidata-v-es-soobschila-politico/