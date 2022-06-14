Новость о предстоящем визите Макрона в Киев не подтвердилась

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

У президента Франции Эммануэля Макрона пока не имеется точных планов касательно визита в Украину, передает CNN со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

"Президент [Макрон] сказал, что посетит Украину в нужный момент. Изучается несколько вариантов, на данном этапе ничего не определено", - гласит сообщение.

Макрон не посещал Украину с начала войны 24 февраля. Последний его визит в Киев состоялся 8 февраля. Он, как и Шольц, утверждал, что посетит страну лишь в том случае, если это будет действительно необходимо.

Ранее газета La Stampa сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют прибыть в Киев 16 июня. И что у глав государств есть "конкретные планы" касательно данной поездки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974004-novost-o-predstoyaschem-vizite-makrona-v-kiev-ne-podtverdilas/