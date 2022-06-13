Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским создание "зернового коридора"

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Adem Altan / Contributor / Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящих переговорах с Путиным и Зеленским обсудит вопрос создания безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции Украины, передает Anadolu.

"Мы проведем переговоры Путиным и с Зеленским, чтобы обсудить, какие шаги мы предпримем по вопросу "зернового коридора", – сказал президент Турции на встрече с молодежью в городе Ван.

Кроме того, он отметил, что сама Турция не испытывает трудности с продовольственным запасом. По словам турецкого лидера, в складах страны имеются пять миллионов тонн пшеницы.

Ранее Китай предложил создать зеленый коридор для экспорта зерна из Украины и России.

А постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы обеспечить безопасный проход украинским судам с зерном, если Украина разминирует подходы к портам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973781-erdogan-nameren-obsudit-s-putinym-i-zelenskim-sozdanie-zernovogo-koridora/