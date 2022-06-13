Боррель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией, несмотря на войну в Украине

Жозеп Боррель. Фото: Gettty Images/ FRANCISCO SECO / Contributor

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости продолжать диалог с Россией, несмотря на текущие обстоятельства, передает РБК со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

По словам Борреля, даже после войны в Украине Россия продолжит существовать. Поэтому поддерживать диалог с ней нужно.

"Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и нам необходимо будет четко определить, как мы намерены жить с ней. Такое сосуществование будет очень трудным после того, что Россия сделала в Украине. <...> Но все равно придется постараться сосуществовать с русскими на этом континенте", - сказал Боррель.

Глава дипломатии подтвердил, что каналы связи Европы с российской стороной не закрывались. Боррель напомнил, что с начала войны в Украине Россию посетили канцлер Австрии Карл Нехаммер и председатель Африканского союза Маки Салл.

А два эмиссара ООН отправились в Россию, чтобы решить проблему с экспортом украинского зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973762-borrel-zayavil-chto-neobhodimo-prodolzhat-dialog-s-rossiey-nesmotrya-na-voynu-v-ukraine/