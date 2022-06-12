"Это не шутка": Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден на приеме нацкомитета Демократической партии заявил, что рост цен на бензин и рекордная инфляция стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине. Расшифровку его выступления распространила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

"Какую мысль я хочу донести: это действительно последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить.

Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что, вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", - заявил Джо Байден.

По его словам, Белый дом пытается добиться снижения цен на бензин.

"Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время", - предупредил президент США.

Он добавил, что у страны хорошие перспективы в будущем и самая быстро растущая экономика в мире. Зал ответил на это аплодисментами, а американский лидер решил уточнить, что говорит серьезно.

"Нет, нет, это не шутка. Это не шутка", - цитирует главу государства пресс-служба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973724-eto-ne-shutka-bayden-nazval-rost-tsen-na-benzin-v-ssha-subproduktom-pomoschi-ukraine/