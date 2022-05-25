Китай предложил создать зеленый коридор для экспорта зерна из Украины и России

Ван И. Фото: Janine Schmitz/Photothek/Getty Images

В ходе видеовстречи с коллегой из Германии Анналеной Бербок глава МИД Китая Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта украинского зерна, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили ряд двусторонних вопросов, среди которых была угроза развития продовольственного кризиса.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении зеленого коридора для экспорта зерна из России и Украины. Китай готов поддерживать связь со всеми сторонами", - говорится в сообщении.

Сообщение по итогам переговоров Ван И и Бербок появилось и на сайте МИД Германии.

"Германия решительно призывает всех членов международного сообщества осудить незаконную агрессивную войну России и взять на себя ответственность за соблюдение международного права и защиту Устава ООН", - сказано в публикации.

Также Германия подчеркнула важность международного сотрудничества.

Напомним, Зеленский заявлял, что из-за блокады Одесского порта многие страны могут столкнуться с дефицитом продовольствия. В связи с этим ЕС предложил расширить экспортные каналы для помощи Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970912-kitay-predlozhil-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-eksporta-zerna-iz-ukrainy-i-rossii/