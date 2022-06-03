Россия назвала условие для пропуска судов с украинским зерном

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти готовы обеспечить безопасный проход украинским судам с зерном, если Украина разминирует подходы к портам, передает РИА Новости.

"Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать: это их мины, а не наши", – сказал Небензя.

Он также отметил, что ничего не знает о якобы готовящейся встрече России, Украины, Турции и ООН по теме вывоза украинского зерна по Черному морю.

Ранее Китай предложил создать зеленый коридор для экспорта зерна из Украины и России.

США в свою очередь задумались о снятии санкций против Беларуси на полгода, чтобы помочь Украине с экспортом зерна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972333-rossiya-nazvala-uslovie-dlya-propuska-sudov-s-ukrainskim-zernom/