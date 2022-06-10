Сербия выделит детям и беженцам из Украины 3 млн евро

Президент Сербии Александр Вучич. Кадр из видео: YouTube/FACE HD TV

Правительство Сербии приняло решение выделить детям из Украины и украинским беженцам финансовую помощь в размере трех миллионов евро, передает "Европейская Правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Из этой суммы 1,5 млн евро будет направлено в ЮНИСЕФ для детей из Украины. Остальное - на помощь покинувшим Украину гражданам в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Также 3 июня президент Сербии Александр Вучич посетил приют для украинских беженцев в сербском городе Вране. Там он сказал, что государство готово помочь украинцам, если они в чем-то нуждаются.

А в мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал политику Сербии, которая стремится стать частью блока, но при этом не присоединилась к санкциям Евросоюза.

Сербия же высказалась против антироссийских санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973524-serbiya-vydelit-detyam-i-bezhentsam-iz-ukrainy-3-mln-evro/