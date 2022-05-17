Боррель посоветовал Сербии присоединиться к санкциям против России, если страна планирует вступить в ЕС

Жозеп Боррель. Фото: Gettty Images/ FRANCISCO SECO / Contributor

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Сербии следует присоединиться к санкциям против России, если страна желает вступить в Евросоюз, передает УНИАН.

Такое заявление Боррель сделал после встречи глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Он также поприветствовал те страны Балканского полуострова, которые присоединились к политике ЕС и ввели санкции против России. Так поступили большинство, но не все страны. В числе последних оказалась Сербия.

"И они выразили свое четкое ожидание от партнеров как будущих стран-членов быть преданным европейским ценностям и европейской международной политике. Те, кто этого еще не сделал, и Сербия одна из них, должны как только смогут, ускорить свою согласованность и воплотить санкции", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что иметь связи с правительством, возглавляемым Путиным, и одновременно пытаться строить отношения с ЕС - больше не является совместимым.

"Сегодня быть нейтральным в связи с войной в Украине - это ложная идея. Одна страна совершила вторжение в другую. И ставить их на одно место - это быть неспособным отличать нападающего от того, на кого напали", - сказал Боррель.

Напомним, с начала войны в Украине Сербия отказалась вводить санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969594-borrel-posovetoval-serbii-prisoedinitsya-k-sanktsiyam-protiv-rossii-esli-strana-planiruet-vstupit-v-es/