Макрон впервые с начала войны в Украине может посетить Киев, сообщили французские СМИ

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РБК со ссылкой на сайт Елисейского дворца.

В разговоре президенты обсудили текущие потребности Украины в финансовом и политическом аспектах. А также какая военная техника сейчас нужна стране.

"Он [Макрон] сказал президенту Зеленскому, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей Украины, в том числе в тяжелом вооружении", - сказано в сообщении Елисейского дворца.

Макрон и Зеленский договорились поддерживать связь по вопросу о вступлении Украины в ЕС.

Тем временем сообщается, что в ближайшие недели Макрон может посетить Киев. И там же он, скорее всего, официально объявит о передаче Украине шести 155-мм самоходных артиллерийских орудий Caesar, пишет РБК со ссылкой на Europe 1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973455-makron-vpervye-s-nachala-voyny-v-ukraine-mozhet-posetit-kiev-soobschili-frantsuzskie-smi/