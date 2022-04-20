Сербия высказалась против антироссийских санкций

Ана Брнабич. Кадр из видео: YouTube/Oxfordunion

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич опровергла информацию о том, что правительство страны хочет ввести санкции против России, передает портал Tanjug.

"Наша единственная принципиальная позиция, принятая Советом национальной безопасности, заключается в том, что мы против санкций в отношении России, а также уважаем территориальную целостность Украины и считаем неправильным нарушать эту целостность", - сказала сербский премьер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телеканала объяснил, почему они не собираются вводить санкции против России, как это делают сейчас другие европейские государства.

До начала войны в Украине Сербия заявила, что будет придерживаться нейтральной позиции.

Также мы писали, что антироссийские санкции будут усилены ЕС в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965984-serbiya-vyskazalas-protiv-antirossiyskih-sanktsiy/