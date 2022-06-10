ЕС передаст Украине дополнительную гумпомощь в размере 205 млн евро

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Евросоюз передаст украинской стороне еще 205 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Таким образом, общая сумма выделенных блоком средств Украине составила 700 млн евро, передает сайт Европарламента.

Также утверждается, что в Украину прибудет комиссар ЕС по кризисному урегулированию Янез Ленарчич. Он встретится с официальными лицами страны и представителями гуманитарных организаций.

Кроме того, в Евросоюзе активизировали другие ресурсы для помощи украинцам.

К примеру, 27 государств-членов, а также Турция, Северная Македония и Норвегия предоставили более 38 тыс. тонн гумпомощи.

Сотни пострадавших в Украине проходят или прошли лечение в больницах Европы.

Был мобилизован аварийный резерв ЕС rescEU, доставляющий медицинские запасы из Германии, Нидерландов, Венгрии и Греции в Украину.

Тем временем Bloomberg назвал страны, которые выступили против быстрого вступления Украины в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973453-es-peredast-ukraine-dopolnitelnuyu-gumpomosch-v-razmere-205-mln-evro/