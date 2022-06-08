Переговоры Лаврова и Чавушоглу начались в Анкаре

Сергей Лавров. Фото: Antonio Masiello/Getty Images

В Анкаре стартовали переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

"Министр Лавров прибыл на переговоры с Чавушоглу. Переговоры начались", - сообщил телеканал.

Главной темой обсуждения стала война в Украине и связанные с ней проблемы экспорта украинского зерна в другие страны.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств затронут вопрос о возобновлении переговоров между Украиной и Россией. Ранее Турция выступала в качестве посредника в украинско-российских переговорах.

По итогам переговоров будет проведена совместная пресс-конференция.

Напомним, ООН продолжительное время пытается убедить Россию разблокировать украинские порты, чтобы возобновить экспорт зерна в другие страны. Но российская сторона, как сообщили СМИ, потребовала взамен снятия части экономических санкций США. Последние отказались это сделать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973169-peregovory-lavrova-i-chavushoglu-nachalis-v-ankare/