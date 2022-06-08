Меркель объяснила, почему отказывается быть посредником между Россией и Украиной

Ангела Меркель. Фото: Omer Messinger-Pool/Getty Images

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой отказ стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, передает РБК со ссылкой на телеканал Phoenix.

Меркель пояснила, что она не должна совершать того, о чем ее не просит правительство Германии.

"В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство", - сказала она.

Экс-канцлер ФРГ подтвердила, что не намерена вести переговоры с Путиным. По ее мнению, это даже не принесет пользы.

На саммите НАТО в Бухаресте Меркель выступила против вступления Украины и Грузии в альянс. Она объяснила свое высказывание тем, что Украина на тот момент была очень разделенной страной. К тому же, по ее словам, Путин тогда расценил бы это как "объявление войны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973067-merkel-obyasnila-pochemu-otkazyvaetsya-byt-posrednikom-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/