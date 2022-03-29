Новый раунд переговоров России и Украины стартовал в Стамбуле

Стол переговоров в Долмабахче. Фото: t.me/rian_ru

В турецком Стамбуле начались переговоры России и Украины. На встрече перед делегациями выступил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Переговоры проходят в Стамбуле во дворце Долмабахче.

"Продление конфликта никому не выгодно. В войне не бывает победителей", - сказал Эрдоган, обратившись к делегациям России и Украины.

По словам Эрдогана, эти переговоры могут содействовать встрече глав Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что Турция готова провести эти переговоры на своей территории.

После выступления перед делегациями Эрдоган покинул место переговоров.

Украинские СМИ сообщают, что переговоры начались.

Накануне стало известно, что следующий раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле 29 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962580-novyy-raund-peregovorov-rossii-i-ukrainy-startoval-v-stambule/