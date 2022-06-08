Зеленский заявил, что Украина приостановит экспорт угля и газа

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook / Офіс Президента України

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне подготовки к новому отопительному сезону страна не будет экспортировать газ и уголь, передает "Страна.ua".

"Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством и энергокомпании. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

По словам президента Украины, перед правительством также была поставлена задача – сохранить тарифы на тепло в следующем отопительном сезоне.

Ранее глава "Оператора Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил, что их страна может полностью отказаться от импорта газа, так как у нее есть возможность самостоятельно добывать это топливо и производить биогаз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973072-zelenskiy-zayavil-chto-ukraina-priostanovit-eksport-uglya-i-gaza/