США не будут ослаблять санкции против России взамен на деблокировку портов в Украине

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Правительство США не будет снимать часть экономических санкций против России взамен на снятие блокады с украинских портов, передает Politico.

Как утверждают Украина и Запад, российская сторона уже продолжительное время блокирует украинские порты. Это способствует тому, что десятки миллионов тонн зерна не могут быть экспортированы Украиной в другие страны.

Теперь ООН пытается в переговорах убедить Россию снять блокаду с украинских портов. Но представители последней взамен запросили снятия части экономических санкций.

Один из неназванных американских чиновников назвал действия российской стороны "дипломатией вымогательства". И заявил, что США не будут ни при каких условиях ослаблять экономические санкции.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что они готовы обеспечить безопасный проход судам Украины с зерном. Но при условии, что последние разминируют свои порты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972683-ssha-ne-budut-oslablyat-sanktsii-protiv-rossii-vzamen-na-deblokirovku-portov-v-ukraine/