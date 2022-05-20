США задумались о снятии санкций против Беларуси на полгода, чтобы помочь Украине с экспортом зерна

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Официальные лица США изучают возможность снять на шесть месяцев некоторые санкции в отношении Беларуси ради экспорта украинского зерна и избежания продовольственного кризиса, передает WSJ.

Официальные лица США и генсек ООН Гутерриш задумались над временной отменой ограничений в отношении промышленности Беларуси по производству калийных удобрений. Они надеются, что это поспособствует открытию другого маршрута для экспорта украинского зерна.

Соответствующие антибелорусские санкции были введены США в прошлом году.

Ранее стало известно, что Россия усилила блокаду Черного моря. Это помешало Украине экспортировать миллионы тонн своего зерна в другие страны. А также, по словам экспертов, может спровоцировать продовольственный кризис.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг заявил, что мировые проблемы с продовольствием были вызваны западными санкциями, и назвал обвинения в сторону Москвы "кощунственными".

Тем временем страны "Большой семерки" договорились о создании альянса для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970202-ssha-zadumalis-o-snyatii-sanktsiy-protiv-belarusi-na-polgoda-chtoby-pomoch-ukraine-s-eksportom-zerna/