США задумались о снятии санкций против Беларуси на полгода, чтобы помочь Украине с экспортом зерна
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Официальные лица США изучают возможность снять на шесть месяцев некоторые санкции в отношении Беларуси ради экспорта украинского зерна и избежания продовольственного кризиса, передает WSJ.
Официальные лица США и генсек ООН Гутерриш задумались над временной отменой ограничений в отношении промышленности Беларуси по производству калийных удобрений. Они надеются, что это поспособствует открытию другого маршрута для экспорта украинского зерна.
Соответствующие антибелорусские санкции были введены США в прошлом году.
Ранее стало известно, что Россия усилила блокаду Черного моря. Это помешало Украине экспортировать миллионы тонн своего зерна в другие страны. А также, по словам экспертов, может спровоцировать продовольственный кризис.
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в четверг заявил, что мировые проблемы с продовольствием были вызваны западными санкциями, и назвал обвинения в сторону Москвы "кощунственными".
Тем временем страны "Большой семерки" договорились о создании альянса для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970202-ssha-zadumalis-o-snyatii-sanktsiy-protiv-belarusi-na-polgoda-chtoby-pomoch-ukraine-s-eksportom-zerna/