Доходы России от нефти и газа в 2022 году составят 285 млрд долларов, подсчитал Bloomberg

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Bloomberg подсчитал, что доходы России от нефти и газа в этом году составят примерно 285 млрд долларов. Даже с учетом того, что многие страны мира снижают зависимость от российских энергоносителей.

Как гласит статья, Запад вводит санкции против России одни за другими, а российская экономика "движется к глубокой рецессии". Но даже это не оказывает пока существенного влияния на положение этой страны.

"Путин может пока игнорировать этот ущерб, потому что его казна переполнена доходами от продаж сырьевых товаров [нефти и газа], которые стали более прибыльными, чем когда-либо, благодаря скачку мировых цен, отчасти вызванному войной в Украине", - говорится в статье.

На фоне всего этого ежедневный доход от продажи нефти и газа в этой стране может составить 800 млн долларов.

Сейчас страны Европы постепенно отказываются от поставок российского сырья. Но даже с учетом этого доходы России от нефти и газа в этом году достигнут 285 млрд долларов. Это больше, чем было в 2021 году.

Пока Европа поэтапно снижает свою зависимость от российских энергоресурсов, другие страны, наоборот, укрепляют с Россией сотрудничество в этом направлении.

Так, например, Индия в период с конца февраля до начала мая закупила 40 млн баррелей российской нефти. Это на 20 процентов больше, чем за весь прошлый год.

Увеличил импорт российской нефти также Китай, который приобретает сырье по более низкой цене.

Напомним, ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, а также скоординировал с Британией запрет на страхование судов с российской нефтью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972166-dohody-rossii-ot-nefti-i-gaza-v-2022-godu-sostavyat-285-mlrd-dollarov-podschital-bloomberg/