Споры по поводу следующих санкций против России разгорелись в правительстве США

Белый дом. Фото: Samuel Corum/Getty Images

Официальные лица США разошлись во мнениях касательно дальнейших действий в отношении России. Некоторые выступают за введение новых санкций, другие против этого, передает Bloomberg.

Пока некоторые хотят сосредоточиться на следующем пакете антироссийских санкций, другие утверждают, что новые меры скажутся на экономической стабильности в мире.

Источники рассказали, что в американском правительстве разгорелись дебаты по поводу того, насколько сильно надо оказывать давление на Путина.

В первую группу, которая высказывается за новый раунд санкций, входят большинство чиновников из Госдепартамента и Белого дома. В другую - работники при министерстве финансов во главе с Джанет Йеллен. Последние опасаются разрушительных последствий для мировой экономики.

При этом источники сообщили, что данные дебаты - здоровая дискуссия, и что никакого серьезного раскола между группами нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972148-spory-po-povodu-sleduyuschih-sanktsiy-protiv-rossii-razgorelis-v-pravitelstve-ssha/