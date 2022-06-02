Украина и Польша будут вместе производить оружие

Матеуш Моравецкий и Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что Киев и Варшава создадут предприятие по производству оружия.

Украинский президент Владимир Зеленский и польский премьер Матеуш Моравецкий участвовали в межправительственной консультации, на которой был заключен меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

"Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создать современные виды оборонительного оружия", – заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на 700 млн долларов. В данный пакет военной помощи входят также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские снаряды, вертолеты и тактические машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972162-ukraina-i-polsha-budut-vmeste-proizvodit-oruzhie/