Вице-президент ЕК заявил, что Путин не прекратит поставки газа крупным странам

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Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил сомнение, что Путин перекроет поставки газа крупным странам вроде Германии или Италии, передает NOS.

"Маловероятно, что президент России Путин перекроет газ Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия. Потому что этим он сильно себе навредит", - сказал Тиммерманс.

По словам вице-президента Еврокомиссии, российский президент оказывает давление на более "мелких" покупателей.

Тиммерманс также сообщил, что страны ЕС заняты поиском альтернативных источников. Сейчас заключено соглашение с США, ожидаются переговоры от имени всех европейских стран.

Ранее итальянская компания Eni сообщила об открытии рублевого счета в Газпромбанке. Следовать российской схеме оплаты за газ согласилась и Словакия.

А премьер Италии Марио Драги заявил о планах отказаться от газа из России к концу 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970474-vitse-prezident-ek-zayavil-chto-putin-ne-prekratit-postavki-gaza-krupnym-stranam/