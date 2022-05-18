Словакия согласилась следовать российской схеме оплаты за газ

Рихард Сулик. Кадр из видео: YouTube/SME

Министр экономики Словакии Рихард Сулик на пресс-конференции во вторник заявил, что страна будет платить за поставки газа по предложенной российской стороной схеме, передает Pravda.

Словацкое правительство будет платить за поставки газа из России в евро. Затем деньги будут конвертированы в рубли в Газпромбанке.

При этом Сулик отмечает, что Словакия не будет причастна ко второй части операции - конвертации в рубли. Так как они производят оплату в евро, а не в российской валюте.

"Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк", - подчеркивает министр экономики Словакии.

Они предпринимают все меры, чтобы импорт газа в страну не прекращался. И сейчас Словакия заполняет все свои газовые хранилища.

Тем временем энергетический гигант из Италии Eni сообщил на сайте, что начинает осуществлять процесс открытия двух счетов в Газпромбанке. Один из них в рублях, другой - в евро.

"Компания собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро", - говорится на сайте.

Ранее Bloomberg сообщал, что Eni должен произвести оплату за российский газ до конца мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969831-slovakiya-soglasilas-sledovat-rossiyskoy-sheme-oplaty-za-gaz/