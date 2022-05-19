Италия откажется от российского газа к концу 2024 года

Марио Драги. Кадр из видео: YouTube/European Central Bank

В ходе информационного сообщения в Сенате парламента Италии премьер-министр Марио Драги заявил, что они намерены полностью отказаться от поставок газа из России к концу 2024 года, передает РИА Новости.

"По оценкам правительства, мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года. Первые следы этого процесса будут видны уже в конце этого года", - сказал Драги.

Политик подчеркнул, что в будущем Италия хочет сосредоточиться на увеличении возобновляемых источников энергии. И одним из предпринятых шагов является подписанное в апреле соглашение с Алжиром.

"Возобновляемая энергия - это единственный способ освободиться от ископаемого топлива и создать действительно устойчивую модель роста", - сказал Драги.

Тем временем энергетический гигант из Италии Eni открыл два счета в Газпромбанке. Один из них в рублях, другой - в евро, чтобы произвести оплату за газ из России до конца мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970092-italiya-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-k-kontsu-2024-goda/