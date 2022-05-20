Экономика Словакии пострадала больше всех среди стран ЕС из-за войны в Украине

Столица Словакии Братислава. Фото: Pexels

Экономика Словакии пострадала больше всех стран, входящих в состав Евросоюза, в результате войны между Украиной и Россией, передает Euroactiv.

Согласно макроэкономическому прогнозу Еврокомиссии, ВВП Словакии в текущем году вырастет на 2,3%.

"Перспективы Словакии омрачены последствиями военной агрессии России против Украины, которая вызывает сильный шок поставок", - говорится в сообщении.

Резкий рост цен на энергоносители и сырьевые товары в Словакии поспособствуют снижению покупательной способности домохозяйств и увеличению производственных затрат. Впоследствии эти факторы замедлят рост.

Ожидается, что экономика стран ЕС в целом в 2022 году вырастет всего на 2,7%. Хотя до начала войны показатель был на 1,3% выше.

Ранее Словакия потребовала от ЕС больше времени для отказа от российской нефти, так как немедленный отказ негативно отразится на их экономике.

Вскоре словацкое правительство сообщило, что согласилось следовать российской схеме оплаты за газ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970299-ekonomika-slovakii-postradala-bolshe-vseh-sredi-stran-es-iz-za-voyny-v-ukraine/