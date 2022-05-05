"Это разрушит европейскую экономику": Словакия потребовала больше времени для отказа от российской нефти

Кароль Галек. Кадр из видео: YouTube/Bez Napätia

Заместитель министра экономики Словакии Кароль Галек сообщил, что они не смогут отказаться от российской нефти в ближайшее время. Им нужно больше времени, передает Politico.

При этом правительство Словакии не против санкций ЕС и выступает за то, чтобы с их помощью оказывать давление на действующее российское правительство. Но им потребуется как минимум три года, чтобы найти альтернативные источники нефти.

Еврокомиссия сделала для Венгрии и Словакии исключение, так как страны не имеют выхода к морю и будут испытывать трудности с поиском источника нефти вместо России. Обеим странам дали срок до конца 2023 года, чтобы отказаться от российского топлива.

"К сожалению, этого недостаточно", - сказал Галек.

Политик отметил, что они не смогут уложиться до конца 2023 года. А предложение Еврокомиссии нанесет ущерб не только Словакии, но и другим европейским странам.

"Это разрушит нашу европейскую экономику", - сказал он.

Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о следующем пакете санкций против России, куда входит отказ от российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968098-eto-razrushit-evropeyskuyu-ekonomiku-slovakiya-potrebovala-bolshe-vremeni-dlya-otkaza-ot-rossiyskoy-nefti/