Польские пограничники сообщили, что за сутки почти 30 тыс. человек вернулись из Польши в Украину

Фото: Twitter/Straż Graniczna

Польская пограничная служба сообщила в Twitter, что с 18 по 19 мая из Польши обратно в Украину вернулись 28 тыс. украинцев. Количество людей, желающих выехать обратно на родину, увеличилось.

Согласно их данным, более 3,4 млн жителей Украины с начала военных действий выехали в Польшу.

Но, по последним данным, количество людей, пересекших за это же время польско-украинскую границу, чтобы вернуться обратно в Украину, достигло почти 1,4 млн.

18 мая на родину вернулись 21,5 тыс. человек. А 19 мая до 07:00 часов по местному времени, вернулись еще 6,5 тыс.

Итого их количество составило за два дня примерно 28 тыс. человек.

Также ООН сообщила ранее, что число украинских граждан, которые возвращаются обратно домой, в последнее время начало увеличиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970263-polskie-pogranichniki-soobschili-chto-za-sutki-pochti-30-tys-chelovek-vernulis-iz-polshi-v-ukrainu/