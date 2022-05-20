После 24 февраля для НАТО началась новая эра, заявили в альянсе

Иллюстративное фото: YouTube/NATO

На совместной встрече руководства НАТО глава военного комитета Роб Бауэр заявил, что для Североатлантического альянса с начала войны в Украине началась новая эра, передает сайт Минобороны США.

Помимо Бауэра, на встрече присутствовали генерал ВВС США и верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс и генерал Филипп Лавин.

"Без сомнения, для НАТО началась новая эра. За последние несколько месяцев Североатлантический альянс продемонстрировал, что способен [быстро и эффективно изменить] свою позицию. Мы осуществили крупнейшее укрепление коллективной обороны за поколение", - сказал адмирал Бауэр.

Он подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как рассказал Уолтерс, на восточном фланге НАТО развернуто восемь боевых групп, находящихся в готовности. Генерал отметил, что на данный момент "решительность и единство НАТО как никогда велики".

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. А США выразили уверенность в их вступлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970225-posle-24-fevralya-dlya-nato-nachalas-novaya-era-zayavili-v-alyanse/