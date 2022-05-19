США уверены во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Джейк Салливан. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Финляндия и Швеция смогут убедить Турцию одобрить их членство в НАТО и расширение будет продолжено, передает CNN.

"Мы уверены, что в конце концов Финляндия и Швеция пройдут эффективный и результативный процесс вступления, что опасения Турции могут быть решены", – сказал Салливан.

Он отметил, что уже поговорил с турецкой стороной, госсекретарь США Энтони Блинкен также встретится со своим турецкой коллегой. И, по его словам, администрация президента "очень хорошо" относится к ходу переговорного процесса.

Салливан предположил, что Турция в итоге продемонстрирует единство.

"Самое замечательное в свободном мире, в западном альянсе, в НАТО – это то, что у вас есть шумная коллекция государств, у которых у всех есть мнения, у всех есть перспективы, у всех есть интересы, но они также знают, как и когда объединиться и как урегулировать любые разногласия", – добавил советник главы США по национальной безопасности.

Ранее Джо Байден поддержал и назвал историческими заявки Финляндии и Швеции в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970002-ssha-uvereny-vo-vstuplenii-finlyandii-i-shvetsii-v-nato/